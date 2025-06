Proposta allettante e generosa nei cruciverba: la soluzione è Offerta

OFFERTA

Curiosità e Significato di Offerta

Approfondisci la parola di 7 lettere Offerta: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Offerta? Offerta indica una proposta allettante e generosa, spesso legata a sconti, promozioni o opportunità vantaggiose. È ciò che si presenta come un'occasione da non perdere, in grado di attirare clienti o utenti con condizioni favorevoli. Sia nel commercio sia nella vita quotidiana, un'offerta ben fatta può fare la differenza tra scegliere o lasciar perdere un'opportunità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La sollecita il banditoreIn certe gare d appalto può essere in busta chiusaLa sollecita chi dirige un astaGenerosa comprensivaDeve essere allettanteUna generosa mancia

Come si scrive la soluzione Offerta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Proposta allettante e generosa", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

O Otranto

F Firenze

F Firenze

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

