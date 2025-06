La sollecita il banditore nei cruciverba: la soluzione è Offerta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'La sollecita il banditore' è 'Offerta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OFFERTA

Curiosità e Significato di Offerta

La parola Offerta è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Offerta.

Perché la soluzione è Offerta? Offerta è il termine che indica la proposta fatta da un venditore per mettere a disposizione un bene o servizio, spesso in un contesto di negoziazione o vendita. È l'invito a presentare una proposta concreta, come in un'asta o in un mercato, dove si esprime l'intenzione di acquistare o vendere. In sostanza, rappresenta un'opportunità per stringere un accordo vantaggioso per entrambe le parti.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: In certe gare d appalto può essere in busta chiusaLa sollecita chi dirige un astaUn iniziativa per vendere di piùAntico banditoreBanditore messaggeroVendita con il banditore

Come si scrive la soluzione Offerta

Stai cercando la risposta alla definizione "La sollecita il banditore"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

O Otranto

F Firenze

E Empoli

R Roma

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R A M S D E M T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "AMSTERDAM" AMSTERDAM

