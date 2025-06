Passaggio dallo stato solido a quello liquido nei cruciverba: la soluzione è Fusione

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Passaggio dallo stato solido a quello liquido' è 'Fusione'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

FUSIONE

Curiosità e Significato di Fusione

La parola Fusione è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Fusione.

Perché la soluzione è Fusione? La fusione è il processo in cui un materiale solido si trasforma in liquido grazie all'aumento di temperatura. Questo fenomeno avviene, ad esempio, quando il ghiaccio si scioglie diventando acqua. La fusione è fondamentale in molte applicazioni quotidiane e industriali, permettendo di ottenere metalli fusi o di modellare materiali. È un passaggio chiave nei cicli di trasformazione della materia.

Quella nucleare può essere freddaFar passare una sostanza dallo stato solido allo stato liquidoPuò essere solido liquido o gassosoPassato dallo stato solido a quello gassoso

Come si scrive la soluzione Fusione

Non riesci a risolvere la definizione "Passaggio dallo stato solido a quello liquido"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

F Firenze

U Udine

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

