Passato dallo stato solido a quello gassoso - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Passato dallo stato solido a quello gassoso. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 9 lettere : SUBLIMATO

Significato/Curiosita : Passato dallo stato solido a quello gassoso

Passa dallo stato solido a quello gassoso per sublimazione ovvero senza passare per lo stato liquido. la sua densità corrisponde a 1562 kg/m³ a -78,5 °c... Misura minoritaria nel rapporto bdsm, se non addirittura completamente sublimato; ciò nonostante, i normali rapporti di coppia sono chiamati con il termine... Definizione e Soluzione Aggiornata a sabato 19 agosto 2023

Altre risposte alla domanda : Passato dallo stato solido a quello gassoso : passato; dallo; stato; solido; quello; gassoso; Montgomery attore del passato ; Il passato di verdura dei Francesi; Anagramma di radiatori che rima con passato ; Ci si cammina in casa dopo aver passato la cera; Riferito a un momento passato ; Furono governati dallo Scià; La Chiesa d Inghilterra nata dallo scisma; Preso dallo spavento; Lo è la torta ricoperta dallo zucchero; La terra levata dallo scavo; È stato un programma di Rai 3: Dove osano le; Il Laurence che è stato Morpheus in Matrix; Lo stato americano con Dauphin Island; Kemal Ataturk è stato il suo primo Presidente; Far credere che un atto sia stato stilato in precedenza; Sei quadrati in un solido ; solido con 20 facce triangolari; Un solido riparo architettonico militare difensivo; solido che può essere gelato; Un solido geometrico senza spigoli; quello per le ostriche è in maglia metallica; quello di Venezia ne è l arcivescovo metropolita; Enrico Fermi fece parte di quello Manhattan; C è quello sindacale e il comune multiplo; quello delle creature e di san Francesco; Grande pianeta gassoso ; Che sono allo stato gassoso ; Né gassoso né liquido; Che è allo stato gassoso ; Lo stato gassoso dell acqua;

Cerca altre Definizioni