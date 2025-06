Parlare con lo smartphone nei cruciverba: la soluzione è Telefonare

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'Parlare con lo smartphone' è 'Telefonare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TELEFONARE

Curiosità e Significato di Telefonare

Approfondisci la parola di 10 lettere Telefonare: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Telefonare? Telefonare significa comunicare con qualcuno tramite il telefono, uno strumento che consente di scambiare parole a distanza. È un modo rapido e pratico per rimanere in contatto, sia per lavoro che per amici e famiglia. Oggi, con gli smartphone, questa azione si combina spesso con altre funzioni, rendendo il termine ancora più attuale e versatile.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Si può coniugare con un cellulareL autoscatto con lo smartphoneLo legge lo smartphoneLo si dà per far parlare

Come si scrive la soluzione Telefonare

La definizione "Parlare con lo smartphone" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

F Firenze

O Otranto

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

