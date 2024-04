La Soluzione ♚ Lo si dà per far parlare La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo si dà per far parlare. SPAGO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su Lo si da per far parlare: Lo spago, o gavetta, è un tipo di corda sottile. Composto da uno o più trefoli di fibra tessile ritorti, quella maggiormente usata è il lino ma può essere di cotone, canapa, sisal anche se le tecnofibre stanno soppiantando i materiali naturali. Il colore tradizionale è écru ma può venire tinto facilmente. Si differenzia dal cordoncino sia per il materiale, che è più grezzo, che per la finitura, quella del cordoncino è molto ritorta e liscia. La dimensione, che va da uno a cinque millimetri circa, viene definita da un numero. Altre Definizioni con spago; parlare; Si usa per arrotolare l arrosto; Una corda per pacchi; Parlare incitando la folla; Un invito a parlare; Improvvisati nel parlare; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Lo si dà per far parlare

SPAGO

S

P

A

G

O

Lae verificata di 5 lettere per risolvere 'Lo si dà per far parlare' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.