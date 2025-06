Nella mano c è quella della vita nei cruciverba: la soluzione è Linea

LINEA

Curiosità e Significato di Linea

La soluzione Linea di 5 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Linea per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Linea? Linea indica un segno continuo o traccia che delimita o collega elementi, ma anche il percorso della vita tracciato nel tempo. Può rappresentare un confine, una direzione o un cammino da seguire. Nella frase, suggerisce che la vita si disegna come una linea che unisce momenti, scelte e sogni, rendendo ogni esistenza unica e significativa. La linea della vita è tutta da scoprire e vivere.

Come si scrive la soluzione Linea

Hai davanti la definizione "Nella mano c è quella della vita" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

A Ancona

