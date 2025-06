Un sistema difensivo tedesco nell Italia del 43 nei cruciverba: la soluzione è Linea Gustav

LINEA GUSTAV

Curiosità e Significato di Linea Gustav

Vuoi sapere di più su Linea Gustav? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 11 lettere nella pagina dedicata: Linea Gustav.

Perché la soluzione è Linea Gustav? La Linea Gustav era una poderosa linea difensiva tedesca costruita nel 1943 in Italia, per bloccare l'avanzata degli Alleati. Composta da trincee, bunker e fortificazioni, rappresentava un ostacolo strategico importante durante la Seconda guerra mondiale. Questa imponente struttura dimostra come la guerra porti anche a ingegnose opere di difesa, lasciando un segno tangibile nella storia militare del Paese.

Come si scrive la soluzione Linea Gustav

Non riesci a risolvere la definizione "Un sistema difensivo tedesco nell Italia del 43"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

L Livorno

I Imola

N Napoli

E Empoli

A Ancona

G Genova

U Udine

S Savona

T Torino

A Ancona

V Venezia

