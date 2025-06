Né questi né quelli nei cruciverba: la soluzione è Altri

Home / Soluzioni Cruciverba / Né questi né quelli

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Né questi né quelli' è 'Altri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALTRI

Curiosità e Significato di Altri

Approfondisci la parola di 5 lettere Altri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Altri? Altri indica qualcosa o qualcuno differente da quelli già menzionati, spesso più numeroso o diverso. È usato per riferirsi a elementi supplementari o alternativi rispetto a quelli già conosciuti. In parole semplici, serve a indicare una scelta o un insieme di cose che non sono né questa né quella, ma qualcosa di diverso. È un modo per ampliare il discorso e introdurre novità.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una massima di LeopardiFormano il prossimoLi ignora l egoistaL Iliade ne racconta l assedioNon ne ha nessuno chi recita un monologoSe ne fanno maschere

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Altri

Stai cercando la risposta alla definizione "Né questi né quelli"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

L Livorno

T Torino

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I S B C A A T F O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BATISCAFO" BATISCAFO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.