ACRI

Curiosità e Significato di Acri

Approfondisci la parola di 4 lettere Acri: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Acri? ACRI è l'abbreviazione di Acre, unità di misura di superficie usata in Gran Bretagna e altri paesi anglosassoni. Un acre equivale a circa 4047 metri quadrati, ed è spesso impiegato per misurare terreni agricoli o proprietà rurali. Questa misura, radicata nella tradizione britannica, permette di quantificare vaste aree con un'unità semplice e riconosciuta.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: PungentiAspri come il fumoSono pari a circa mezzo ettaroIl Ben che è il più alto monte della Gran BretagnaCongiunge in Gran BretagnaAntico abitante della Gran Bretagna

Come si scrive la soluzione Acri

Hai davanti la definizione "Misure di superficie in uso in Gran Bretagna" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

C Como

R Roma

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T I C L À A I F Mostra soluzione



Scopri definizioni su "FACILITÀ" FACILITÀ

