Memorabile stangata nei cruciverba: la soluzione è Batosta

Home / Soluzioni Cruciverba / Memorabile stangata

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Memorabile stangata' è 'Batosta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BATOSTA

Curiosità e Significato di Batosta

Vuoi sapere di più su Batosta? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Batosta.

Perché la soluzione è Batosta? Batosta indica un colpo duro o una sconfitta pesante, spesso imprevedibile e difficile da affrontare. Si usa per descrivere una brutta sorpresa o una delusione che lascia l’amaro in bocca. La parola trasmette l’idea di un colpo forte, come una vera e propria stangata, e rende bene l’idea di una battuta d’arresto improvvisa e fastidiosa. Un termine comune per esprimere un brutto colpo, insomma.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Una lezione che non si dimenticaUna solenne legnataDisfatta sconfitta clamorosaLo è una vicenda memorabileMemorabile come certe avventureIl compianto Newman de La stangata

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Batosta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Memorabile stangata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

T Torino

O Otranto

S Savona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I D O I R P G Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PRODIGI" PRODIGI

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.