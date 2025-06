Locale con i tapis roulant nei cruciverba: la soluzione è Palestra

PALESTRA

Curiosità e Significato di Palestra

Perché la soluzione è Palestra? Una palestra è un ambiente dedicato all’attività fisica, dove si trovano attrezzi come tapis roulant, pesi e cyclette. È il luogo ideale per allenarsi, migliorare la salute e mantenersi in forma. Frequentarla permette di seguire programmi personalizzati, motiva a raggiungere obiettivi di benessere e vivere uno stile di vita più attivo e salutare.

Come si scrive la soluzione Palestra

Hai trovato la definizione "Locale con i tapis roulant" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

A Ancona

L Livorno

E Empoli

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I C D I H O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CHIODI" CHIODI

