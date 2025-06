Lo sono le birre chiare nei cruciverba: la soluzione è Bionde

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lo sono le birre chiare' è 'Bionde'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BIONDE

Curiosità e Significato di Bionde

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Bionde, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Bionde? Bionde è un termine affettuoso e colloquiale usato in Italia per indicare le birre chiare, come la pilsner o la lager, riconoscibili dal colore dorato. La parola deriva dal colore dei capelli biondi, associando l’aspetto visivo alla bevanda. Quindi, quando si parla di bionde, si fa riferimento a quelle birre leggere, fresche e dal gusto delicato, perfette per rinfrescarsi in compagnia.

Come si scrive la soluzione Bionde

Hai trovato la definizione "Lo sono le birre chiare" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

B Bologna

I Imola

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A N N C O Mostra soluzione



