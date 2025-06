Lo realizza l elettricista nei cruciverba: la soluzione è Impianto

IMPIANTO

Curiosità e Significato di Impianto

Perché la soluzione è Impianto? L'impianto è l'insieme di elementi e apparecchiature collegati tra loro per svolgere una funzione specifica, come l'illuminazione o la distribuzione dell'energia elettrica in un edificio. È il sistema che permette di garantire comfort, sicurezza e funzionalità agli ambienti domestici o lavorativi. In parole semplici, è ciò che rende possibile l'uso di luce, corrente e altri servizi essenziali.

Come si scrive la soluzione Impianto

I Imola

M Milano

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

O Otranto

