CHIASSOSA

Curiosità e Significato di Chiassosa

Perché la soluzione è Chiassosa? Chiassosa descrive qualcosa o qualcuno molto rumoroso, vivace e che attira molta attenzione con il suo rumore o colore. È usato spesso per indicare ambienti, persone o oggetti che spiccano per la loro vivacità e presenza invadente. Nel contesto di una tinta troppo vivace, si riferisce a un colore che cattura subito l’occhio, forse anche esagerato, come una tonalità troppo brillante e appariscente.

Come si scrive la soluzione Chiassosa

C Como

H Hotel

I Imola

A Ancona

S Savona

S Savona

O Otranto

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T O A T R O N Mostra soluzione



