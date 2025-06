Lo è il principe Myškin per Dostoevskij nei cruciverba: la soluzione è Idiota

IDIOTA

Curiosità e Significato di Idiota

Hai risolto il cruciverba con Idiota? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Idiota.

Perché la soluzione è Idiota? Idiota deriva dal greco e indica una persona considerata ingenua o poco astuta. Nella letteratura, come nel romanzo di Dostoevskij, rappresenta un individuo tanto puro e sincero da sembrare quasi fuori posto nel mondo corrotto. Il termine evidenzia la tensione tra innocenza e incomprensione, sottolineando come la purezza possa essere vista come una forma di follia o di diversità nel contesto sociale.

Come si scrive la soluzione Idiota

I Imola

D Domodossola

I Imola

O Otranto

T Torino

A Ancona

