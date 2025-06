Lo chiede lo squattrinato nei cruciverba: la soluzione è Prestito

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo chiede lo squattrinato' è 'Prestito'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PRESTITO

Curiosità e Significato di Prestito

Non fermarti alla soluzione! Conosci Prestito più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Prestito.

Perché la soluzione è Prestito? Prestitò indica un'operazione di prestito di denaro, spesso temporaneo, che si ottiene da una banca o da un individuo. È un modo per ottenere fondi necessari in modo rapido, con l'obbligo di restituirli successivamente, solitamente con interessi. Se ti trovi a chiedere un aiuto finanziario, stai facendo un prestitò, un gesto comune in momenti di bisogno.

Come si scrive la soluzione Prestito

Se "Lo chiede lo squattrinato" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

R Roma

E Empoli

S Savona

T Torino

I Imola

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T R C O N O E A A B L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "TABERNACOLO" TABERNACOLO

