PERLOPIÙ

Curiosità e Significato di Perlopiù

La parola Perlopiù è una soluzione di 8 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Perlopiù.

Perché la soluzione è Perlopiù? Perlopiù è un avverbio che indica una maggioranza, una prevalenza o qualcosa di più frequente rispetto ad altre cose. Si usa per sottolineare che qualcosa accade o si verifica più spesso di altro, spesso in modo non assoluto ma relativo. È utile per esprimere una tendenza generale o una preferenza, rendendo il discorso più sfumato e preciso. In sostanza, significa più che altro.

Come si scrive la soluzione Perlopiù

Hai trovato la definizione "Lemma formato da moltiplicazione, articolo e somma" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

E Empoli

R Roma

L Livorno

O Otranto

P Padova

I Imola

Ù -

