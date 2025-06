Le gole dei torrenti nei cruciverba: la soluzione è Forre

FORRE

Curiosità e Significato di Forre

Perché la soluzione è Forre? Le gole dei torrenti sono profonde formazioni rocciose create dall’erosione dell’acqua nel tempo, formando strette incisioni nella roccia note come forre. Queste meraviglie naturali offrono scenari suggestivi e unici, ideali per escursioni e ammirare la forza della natura. Le forre rappresentano un affascinante esempio di come l’acqua scolpisce il paesaggio nel corso dei secoli.

Come si scrive la soluzione Forre

