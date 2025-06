Le facilitano le taglie nei cruciverba: la soluzione è Catture

CATTURE

Curiosità e Significato di Catture

Perché la soluzione è Catture? CATTURE indica i momenti o i mezzi con cui si ottengono o si prendono qualcosa, spesso riferendosi a prede o obiettivi. Nel contesto di un gioco di parole, suggerisce come le taglie siano facilmente acquisite o catturate. È un termine che richiama l'idea di cattura o assunzione, sottolineando la facilità con cui si può ottenere ciò che si desidera.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Arresti di malviventiFacilitano i calcoliDefiniscono le taglie sartorialiNei fumetti va a caccia di taglie nel vecchio West

Come si scrive la soluzione Catture

C Como

A Ancona

T Torino

T Torino

U Udine

R Roma

E Empoli

