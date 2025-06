Lasciato... in asso nei cruciverba: la soluzione è Piantato

Home / Soluzioni Cruciverba / Lasciato... in asso

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lasciato... in asso' è 'Piantato'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PIANTATO

Curiosità e Significato di Piantato

Vuoi sapere di più su Piantato? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Piantato.

Perché la soluzione è Piantato? Piantato indica qualcosa o qualcuno che è stato abbandonato, lasciato senza supporto o assistenza. Può riferirsi a un oggetto lasciato sul campo, oppure a una persona che si è ritirata o ha desistito da un impegno. È un termine colloquiale molto usato in Italia per esprimere il senso di abbandono definitivo. In breve, piantato significa essere lasciati soli o traditi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Messo nella terraI connazionali di Modric l asso del calcioMessi asso del calcioZlatan l asso del calcio

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Piantato

Hai trovato la definizione "Lasciato... in asso" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

P Padova

I Imola

A Ancona

N Napoli

T Torino

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

O O N T P R A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "PATRONO" PATRONO

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.