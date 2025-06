La mitigano le attenuanti nei cruciverba: la soluzione è Condanna

Home / Soluzioni Cruciverba / La mitigano le attenuanti

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'La mitigano le attenuanti' è 'Condanna'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CONDANNA

Curiosità e Significato di Condanna

La soluzione Condanna di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Condanna per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Condanna? La parola condanna indica una decisione ufficiale che riconosce la colpevolezza di qualcuno in un processo giudiziario, prevedendo una pena o sanzione. È il risultato finale di un procedimento legale in cui si stabilisce che una persona ha commesso un reato. La condanna può essere influenzata da attenuanti o aggravanti, che ne modificano l'entità. In sostanza, rappresenta la condanna definitiva di un comportamento illecito.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La stabilisce il giudiceLa sanzione per il colpevoleLa infliggono i magistratiLa riducono le attenuantiCircostanze attenuanti

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Condanna

Hai davanti la definizione "La mitigano le attenuanti" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

O Otranto

N Napoli

D Domodossola

A Ancona

N Napoli

N Napoli

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N O A C N O E T B Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BANCONOTE" BANCONOTE

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.