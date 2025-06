L agente che storpia i nomi nei gialli con il commissario Montalbano nei cruciverba: la soluzione è Catarella

CATARELLA

Curiosità e Significato di Catarella

La parola Catarella è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Catarella.

Perché la soluzione è Catarella? Catarella è un termine dialettale siciliano che indica una persona sveglia, astuta e un po' furba. Spesso usato in modo affettuoso, descrive chi ha un ingegno rapido e un pizzico di furbizia. La parola richiama l'idea di qualcuno capace di arrangiarsi e trovare soluzioni intelligenti, anche in situazioni complicate, come i personaggi dei gialli di Montalbano.

Come si scrive la soluzione Catarella

Hai trovato la definizione "L agente che storpia i nomi nei gialli con il commissario Montalbano" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

L Livorno

L Livorno

A Ancona

