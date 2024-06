Sono destri con la sinistra

: Roberto Mancini (Jesi, 27 novembre 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista o attaccante, commissario tecnico della nazionale saudita. Soprannominato il Mancio, è considerato una delle migliori mezzepunte nella storia del calcio italiano. Ha esordito in Serie A con il Bologna nel 1981, non ancora diciassettenne, per poi diventare negli anni a seguire un'icona della Sampdoria, nella quale ha militato per 15 stagioni: della squadra blucerchiata è primatista di presenze e reti avendovi disputato 567 partite e segnato 171 gol, e con la quale vince il primo e finora unico campionato italiano del club.

Italiano: Aggettivo, forma flessa: mancini m pl . femminile di mancino. Sillabazione: man | cì | ni. Pronuncia: IPA: /man'tini/ . Etimologia / Derivazione: vedi mancino . Sinonimi: sinistri.