MINIERI

Perché la soluzione è Minieri? I minieri sono coloro che lavorano nelle miniere, scavando profondamente nel sottosuolo alla ricerca di minerali e risorse preziose. Spesso si trovano in gallerie lunghe e tortuose, dove si estrae carbone, oro, diamanti e altri materiali utili per l'economia. Sono figure fondamentali per l'industria e il progresso, affrontando ambienti difficili e rischiosi per portare alla luce ciò che si nasconde sotto terra.

Come si scrive la soluzione Minieri

M Milano

I Imola

N Napoli

I Imola

E Empoli

R Roma

I Imola

