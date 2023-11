La definizione e la soluzione di: La rosa color giallo chiaro. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione 3 lettere : TEA

Significato/Curiosita : La rosa color giallo chiaro

Tonalità): "molto bianco", "bianco con delicato tono rosa", "beige (nessun colore delle guance, può essere giallo)", "grigio-beige o marrone", "rosato beige",... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

