Forbici usate per potare nei cruciverba: la soluzione è Cesoie

Home / Soluzioni Cruciverba / Forbici usate per potare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Forbici usate per potare' è 'Cesoie'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CESOIE

Curiosità e Significato di Cesoie

Non fermarti alla soluzione! Conosci Cesoie più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Cesoie.

Perché la soluzione è Cesoie? Le cesoie sono uno strumento da giardinaggio o fai-da-te, dotato di due lame affilate che si aprono e chiudono per potare rami, fiori o foglie. Ideali per tagli precisi e puliti, sono indispensabili per mantenere piante e arbusti in salute. Utilizzate frequentemente in giardini, le cesoie semplificano il lavoro di potatura, rendendo più facile curare e decorare gli spazi verdi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Grosse forbiciForbici da giardiniereForbici per potareUnità di misura usate in USA e Regno UnitoUn colpo di forbici

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Cesoie

Se ti sei imbattuto nella definizione "Forbici usate per potare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

E Empoli

S Savona

O Otranto

I Imola

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T A V R A I L A A T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "LA TRAVIATA" LA TRAVIATA

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.