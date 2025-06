Esistono balsami per capelli così nei cruciverba: la soluzione è Crespi

Home / Soluzioni Cruciverba / Esistono balsami per capelli così

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Esistono balsami per capelli così' è 'Crespi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CRESPI

Curiosità e Significato di Crespi

Hai risolto il cruciverba con Crespi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 6 lettere più frequenti: Crespi.

Perché la soluzione è Crespi? La parola crespi descrive quei capelli che, una volta asciutti, risultano secchi, rigidi e spesso con un aspetto arruffato o indisciplinato. È un termine usato comunemente per indicare una chioma difficile da gestire, che tende a gonfiarsi e ad avere un aspetto disordinato. Per contrastare questo problema, esistono balsami appositamente formulati per rendere i capelli più morbidi e disciplinati.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Capelli opachi e arricciati dall umiditàLo sono i capelli ondulatiCosì sono i capelli ondulatiCosì è una donna dai capelli tendenti al gialloCosì sono i capelli colorati artificialmente

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Crespi

Hai davanti la definizione "Esistono balsami per capelli così" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

C Como

R Roma

E Empoli

S Savona

P Padova

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I B R B A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "RABBI" RABBI

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.