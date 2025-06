È simile all abete nei cruciverba: la soluzione è Larice

Home / Soluzioni Cruciverba / È simile all abete

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È simile all abete' è 'Larice'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LARICE

Curiosità e Significato di Larice

La soluzione Larice di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Larice per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Larice? Il larice è un albero sempreverde appartenente alla famiglia delle Pinacee, noto per il suo legno resistente e duraturo, molto apprezzato in edilizia e arredamento. Cresce in zone montane dell'Europa e si distingue per le sue foglie aghiformi e la chioma a forma di cono. La sua presenza caratterizza paesaggi alpini e boschi, rendendolo simbolo di forza e resistenza nel mondo naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Albero resinosoDà la sandraccaL albero che fornisce la trementina di VeneziaAlbero simile all abeteUn albero simile all abeteÈ simile alla tellina

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Larice

Se "È simile all abete" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

L Livorno

A Ancona

R Roma

I Imola

C Como

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

E O T C L I E I O N Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ENEOLITICO" ENEOLITICO

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.