La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Un albero simile all abete' è 'Pino'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PINO

Curiosità e Significato di "Pino"

Vuoi sapere di più su Pino? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Pino.

Perché la soluzione è Pino? Il termine pino si riferisce a un albero sempreverde appartenente alla famiglia delle Pinacee, simile all'abete per forma e caratteristiche. È noto per i suoi aghi lunghi e appuntiti e per le sue conifere tipiche, spesso utilizzato in decorazioni natalizie o come pianta ornamentale. Il pino rappresenta forza e resilienza, simbolo di natura e tradizione.

Come si scrive la soluzione Pino

Se "Un albero simile all abete" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

N Napoli

O Otranto

