È addetto a mansioni di infimo ordine nei cruciverba: la soluzione è Tirapiedi

TIRAPIEDI

Curiosità e Significato di Tirapiedi

Perché la soluzione è Tirapiedi? Tirapiedi indica chi svolge compiti di basso livello o di scarso prestigio, spesso a servizio di altri. È usato per descrivere persone incaricate di mansioni semplici e poco valorizzate, come portare oggetti o eseguire piccoli lavori. In breve, rappresenta qualcuno che svolge ruoli umili, senza particolare riconoscimento, ma comunque essenziali nel contesto lavorativo.

Come si scrive la soluzione Tirapiedi

T Torino

I Imola

R Roma

A Ancona

P Padova

I Imola

E Empoli

D Domodossola

I Imola

