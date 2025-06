Dà nome ad un calcio... nel calcio nei cruciverba: la soluzione è Angolo

ANGOLO

Curiosità e Significato di Angolo

Perché la soluzione è Angolo? Angolo è l'area delimitata dagli estremi delle linee di porta e dai due pali, da cui si effettuano calci d'angolo. È un'azione che si verifica quando la palla supera la linea di porta senza entrare, toccata dall'ultimo giocatore della squadra in difesa. È un momento importante per creare occasioni da gol e rimettere in gioco la palla.

Come si scrive la soluzione Angolo

A Ancona

N Napoli

G Genova

O Otranto

L Livorno

O Otranto

