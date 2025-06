Così Pinocchio chiama Geppetto nei cruciverba: la soluzione è Babbo

Home / Soluzioni Cruciverba / Così Pinocchio chiama Geppetto

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Così Pinocchio chiama Geppetto' è 'Babbo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BABBO

Curiosità e Significato di Babbo

La parola Babbo è una soluzione di 5 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Babbo.

Perché la soluzione è Babbo? Babbo è un termine affettuoso usato in Italia per chiamare il padre o una figura paterna, evocando calore e familiarità. Nel contesto di Pinocchio, Geppetto viene spesso chiamato così da Pinocchio stesso, sottolineando il legame di affetto e rispetto. È un modo semplice e dolce per esprimere vicinanza e affetto tra genitore e figlio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Riceve molte lettere ma solo a dicembreIl papà dei ToscaniIl papà toscanoÈ così che Pinocchio chiama GeppettoCosì è soprannominato l amico di GeppettoCosì il Gabibbo chiama spesso gli altri

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Babbo

Stai cercando la risposta alla definizione "Così Pinocchio chiama Geppetto"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

B Bologna

A Ancona

B Bologna

B Bologna

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

U C U O B C S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUCCUBO" SUCCUBO

Consulta le soluzioni corrette per cruciverba, rebus e parole crociate nella pagina dedicata. Trovi tutto per La Settimana Enigmistica e altri giochi di logica.