La Soluzione ♚ Innalzato socialmente

La soluzione di 7 lettere per la definizione: Innalzato socialmente. Ecco la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Soluzione : ELEVATO

Curiosità su Innalzato socialmente: Borghesi soddisfatti di sé per le proprie opere che li avevano innalzati socialmente, dal pittore joseph wright of derby : i due dipinti sono oggi esposti... Questa è una lista di paesi per punto più elevato sul livello del mare. L'elevazione topografica è la distanza verticale al di sopra del geoide di riferimento, un modello matematico del livello del mare terrestre come superficie gravitazionale equipotenziale.

