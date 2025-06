Brusco movimento per liberarsi nei cruciverba: la soluzione è Strattone

STRATTONE

Curiosità e Significato di Strattone

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Strattone, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Strattone? Strattone indica un movimento brusco e deciso, come quando si tira con forza qualcosa per liberarsi o aprire. È spesso usato in contesti pratici, ad esempio per liberarsi da un oggetto o per staccare qualcosa con energia. In senso figurato, può anche rappresentare uno sforzo deciso per cambiare una situazione. Insomma, è un gesto di forza e determinazione per liberarsi o ottenere ciò che si desidera.

Come si scrive la soluzione Strattone

Se ti sei imbattuto nella definizione "Brusco movimento per liberarsi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

T Torino

R Roma

A Ancona

T Torino

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S I T U R A B R O I T D Mostra soluzione



