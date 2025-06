Brevità, stringatezza nei cruciverba: la soluzione è Concisione

Curiosità e Significato di Concisione

Perché la soluzione è Concisione? La parola concisione indica l'arte di esprimere un pensiero con poche parole, eliminando il superfluo. È fondamentale per comunicare in modo chiaro, diretto e efficace, evitando lungaggini e fraintendimenti. In ogni messaggio, la concisione permette di catturare l’attenzione e trasmettere il senso essenziale senza perdere il lettore. È una qualità molto apprezzata nella scrittura e nel parlare quotidiano.

La definizione "Brevità, stringatezza" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

N Napoli

C Como

I Imola

S Savona

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

