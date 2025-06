Biforcazioni nel percorso nei cruciverba: la soluzione è Bivi

BIVI

Curiosità e Significato di Bivi

Perché la soluzione è Bivi? BIVI indica un punto in cui un percorso si divide in due direzioni diverse, come un bivio sulla strada. È un termine usato sia in ambito stradale che figurato, per rappresentare una scelta tra due opzioni o vie possibili. Quando ci troviamo di fronte a una biforcazione nel cammino, dobbiamo decidere quale strada seguire per arrivare alla destinazione desiderata.

Come si scrive la soluzione Bivi

La definizione "Biforcazioni nel percorso" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

V Venezia

I Imola

