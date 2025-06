Banchi di sabbia nei cruciverba: la soluzione è Secche

SECCHE

Curiosità e Significato di Secche

Perché la soluzione è Secche? Banchi di sabbia sono formazioni di sedimenti sabbiosi che si depositano in acque poco profonde, spesso visibili durante la bassa marea. La parola secche indica proprio queste zone sommerse o emerse, facilmente individuabili in mare. Sono importanti habitat per molte specie marine e possono rappresentare un pericolo per le imbarcazioni. In sintesi, le secche sono accumuli di sabbia che emergono dall'acqua.

Come si scrive la soluzione Secche

S Savona

E Empoli

C Como

C Como

H Hotel

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S L D A L Mostra soluzione



Scopri definizioni su "DALLAS" DALLAS

