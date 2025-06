Assorbono liquidi... e insegnamenti nei cruciverba: la soluzione è Spugne

SPUGNE

Curiosità e Significato di Spugne

Vuoi sapere di più su Spugne? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Spugne.

Perché la soluzione è Spugne? Le spugne sono oggetti assorbenti utilizzati per pulire e asciugare superfici o liquidi. Sono fatte di materiali porosi che trattengono l’acqua, rendendole indispensabili in cucina, in bagno o per le pulizie. La loro capacità di assorbire liquidi le rende strumenti pratici e versatili, capaci di semplificare molte operazioni domestiche e professionali. Una vera alleata per mantenere l’ambiente sempre pulito e ordinato.

Come si scrive la soluzione Spugne

La definizione "Assorbono liquidi... e insegnamenti" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

P Padova

U Udine

G Genova

N Napoli

E Empoli

