ARCO

Curiosità e Significato di Arco

Vuoi sapere di più su Arco? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 4 lettere nella pagina dedicata: Arco.

Perché la soluzione è Arco? Arco è una struttura architettonica curva che sostiene pesi o crea aperture, come in ponti, porte o finestre. È un elemento fondamentale nell’arte e nell’architettura, simbolo di forza e bellezza. Il termine deriva dal latino arcus e rappresenta anche un simbolo di unione e protezione. Un esempio storico è l’Arco di Tito a Roma, che celebra vittorie e conquiste.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Scocca il dardoLo imbracciavano le AmazzoniSi ammira a RomaLa strada dell antica Roma il cui nome viene collegato al giuramento sancito tra Romolo e Tito TazioIl Pompilio tra i sette re di RomaFu amata dall imperatore Tito

A Ancona

R Roma

C Como

O Otranto

