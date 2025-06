Viziosa come nell opera di Giuseppe Verdi del 1853 nei cruciverba: la soluzione è Traviata

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Viziosa come nell opera di Giuseppe Verdi del 1853' è 'Traviata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TRAVIATA

Curiosità e Significato di Traviata

Non fermarti alla soluzione! Conosci Traviata più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Traviata.

Perché la soluzione è Traviata? Traviata è il titolo dell'opera di Giuseppe Verdi del 1853, ispirata al romanzo di Dumas. Il termine deriva dal latino trivium, che indica un luogo comune o una strada frequentata, ma in questo contesto si riferisce a una donna decaduta o di vita triste, simbolo di fragilità e passione. La Traviata rappresenta la lotta tra amore e società, un capolavoro senza tempo.

Come si scrive la soluzione Traviata

Se "Viziosa come nell opera di Giuseppe Verdi del 1853" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

