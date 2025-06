L opera lirica con Violetta e Alfredo nei cruciverba: la soluzione è La Traviata

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'L opera lirica con Violetta e Alfredo' è 'La Traviata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

LA TRAVIATA

Curiosità e Significato di La Traviata

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 10 lettere La Traviata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è La Traviata? La Traviata è un'opera lirica di Giuseppe Verdi che narra la storia d'amore tra Violetta, una cortigiana, e Alfredo, un giovane nobildonna. Il titolo significa la donna decaduta o la donna traviata e si riferisce alla condizione sociale e morale della protagonista. Un capolavoro che emoziona per le sue intense emozioni e profonde riflessioni sulla vita e l’amore.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: L opera lirica con ViolettaLo è un típo di voce maschile nell opera liricaIn un opera lirica funge da sceneggiatura

Come si scrive la soluzione La Traviata

Hai davanti la definizione "L opera lirica con Violetta e Alfredo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

L Livorno

A Ancona

T Torino

R Roma

A Ancona

V Venezia

I Imola

A Ancona

T Torino

A Ancona

