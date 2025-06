I vagoncini della funivia nei cruciverba: la soluzione è Telecabine

TELECABINE

Curiosità e Significato di Telecabine

La parola Telecabine è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Telecabine.

Perché la soluzione è Telecabine? Le telecabine sono cabine di piccole dimensioni utilizzate per trasportare persone in funivie o impianti a fune, spesso panoramici e sospese in aria. Grazie alla loro struttura chiusa, offrono comfort e sicurezza durante il viaggio, permettendo di godere di splendidi panorami. Sono un modo comodo e affascinante per spostarsi in montagna o in zone impervie, rendendo il tragitto un’esperienza indimenticabile.

Come si scrive la soluzione Telecabine

La definizione "I vagoncini della funivia" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

T Torino

E Empoli

L Livorno

E Empoli

C Como

A Ancona

B Bologna

I Imola

N Napoli

E Empoli

