La Soluzione ♚ Ha i vagoncini sospesi La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ha i vagoncini sospesi. FUNIVIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Curiosità su ha i vagoncini sospesi: Una funivia è una tipologia di mezzo di trasporto a fune, finalizzato al trasporto di persone o cose i cui veicoli, costituiti da cabine o piattaforme, risultano sospesi ad una fune e vengono trainati da un'altra fune. Le funivie sono utilizzate soprattutto per il trasporto di sciatori per permettere di superare in poco tempo dislivelli anche notevoli, ma esistono numerosi esempi di installazioni a sviluppo pianeggiante o misto, sopra corsi d'acqua o in aree urbane. Altre Definizioni con funivia; vagoncini; sospesi; Un impianto in montagna; Allacciatura per operai che lavorano sospesi; Si allestisce con cavi elettrici sospesi; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Ha i vagoncini sospesi

FUNIVIA

F

U

N

I

V

I

A

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Ha i vagoncini sospesi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.