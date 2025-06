Uscita dall auto nei cruciverba: la soluzione è Scesa

SCESA

Curiosità e Significato di Scesa

Perché la soluzione è Scesa? Scesa indica l'azione di uscire o scendere da un veicolo, come un'auto. È il termine che descrive il momento in cui una persona si distacca dall'abitacolo per entrare in un altro luogo. Quindi, quando si dice uscita dall'auto, ci si riferisce proprio a questa azione di scendere dal veicolo, un gesto quotidiano e naturale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dall altra parte dell uscitaQuello automatico si aziona dall autoIl carrello per la tenda rimorchiato dall auto

Come si scrive la soluzione Scesa

S Savona

C Como

E Empoli

S Savona

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C C I O R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "CROCI" CROCI

