La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Una pentola poco usata' è 'Paiolo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAIOLO

Curiosità e Significato di Paiolo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Paiolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Paiolo.

Perché la soluzione è Paiolo? PaioLO è un termine italiano che indica una pentola di grandi dimensioni, tipicamente usata in cucina per preparare zuppe o stufati. La frase una pentola poco usata suggerisce uno strumento ancora nuovo o poco impiegato, e il gioco di parole con paio sottolinea questa idea. Quindi, quando si parla di paioLO, si fa riferimento a un grande recipiente ancora in ottimo stato, pronto all’uso.

Come si scrive la soluzione Paiolo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Una pentola poco usata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

P Padova

A Ancona

I Imola

O Otranto

L Livorno

O Otranto

