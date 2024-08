La Soluzione ♚ Pentola da polenta La soluzione di 6 lettere per le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente : PAIOLO La soluzione diper le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi enigmistici è stata verificata. Presta la massima attenzione nel scriverla correttamente PAIOLO

Curiosità su Pentola da polenta: Viene solitamente costruito in rame, ghisa, pietra ollare o alluminio. Il paiolo o paiuolo è un tipo di pentola usata tradizionalmente per la preparazione della polenta. Se di dimensioni molto grandi veniva usato anche per la produzione del formaggio nelle casere di montagna, per la cottura dei ciccioli o per il bucato.

