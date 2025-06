Una diffusa tecnica pittorica nei cruciverba: la soluzione è Tempera

Home / Soluzioni Cruciverba / Una diffusa tecnica pittorica

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una diffusa tecnica pittorica' è 'Tempera'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEMPERA

Curiosità e Significato di Tempera

La parola Tempera è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Tempera.

Perché la soluzione è Tempera? La tempera è una tecnica pittorica antica e diffusa, realizzata mescolando pigmenti con un legante a base di tuorlo d'uovo o altri materiali simili. Questo metodo permette di ottenere colori vividi e duraturi, ed è stato ampiamente usato nell'arte rinascimentale e in epoche precedenti. La sua versatilità e luminosità ne fanno una scelta apprezzata anche oggi per opere di grande precisione e dettaglio.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Li usano i bambini per dipingereAppoggiò con Seurat e Cross la tecnica pittorica del divisionismoTecnica pittoricaTecnica pittorica simile all acquerello

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tempera

Stai cercando la risposta alla definizione "Una diffusa tecnica pittorica"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

M Milano

P Padova

E Empoli

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A S E E T T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ESTATE" ESTATE

Hai trovato utile questa soluzione? Scopri altre risposte per giochi come La Settimana Enigmistica, CodyCross e cruciverba classici. Esplora tutti gli aiuti disponibili per completare ogni schema.