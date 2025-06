Una cesta per frutta o fiori nei cruciverba: la soluzione è Corbello

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una cesta per frutta o fiori' è 'Corbello'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CORBELLO

Curiosità e Significato di Corbello

Perché la soluzione è Corbello? Il termine corbello indica un piccolo contenitore, come una cesta, usato per raccogliere o trasportare frutta o fiori. È un oggetto pratico e spesso decorativo, simbolo di semplicità e cura nel raccogliere i doni della natura. Si tratta di un elemento che richiama tradizione e attenzione ai dettagli, rendendo ogni raccolta più speciale e ordinata.

Come si scrive la soluzione Corbello

La definizione "Una cesta per frutta o fiori" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

C Como

O Otranto

R Roma

B Bologna

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

