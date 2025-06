Albero da frutta secca con fiori bianco rosati nei cruciverba: la soluzione è Mandorlo

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Albero da frutta secca con fiori bianco rosati' è 'Mandorlo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MANDORLO

Curiosità e Significato di Mandorlo

Vuoi sapere di più su Mandorlo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 8 lettere nella pagina dedicata: Mandorlo.

Perché la soluzione è Mandorlo? Il mandorlo è un albero da frutta secca noto per i suoi fiori bianchi e rosati che sbocciano all'inizio della primavera, simbolo di rinascita e speranza. I suoi semi, le mandorle, sono apprezzate in cucina e per le proprietà benefiche. Questo albero rappresenta la bellezza delicata e la forza della natura, rendendolo un simbolo di rinnovamento e prosperità.

Come si scrive la soluzione Mandorlo

Hai davanti la definizione "Albero da frutta secca con fiori bianco rosati" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

O Otranto

R Roma

L Livorno

O Otranto

